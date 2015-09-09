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أمن الشرقية: 3 مجهولين بدراجة نارية نصبوا كمينا لأمين شرطة وسرقوا سلاحه

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أمن الشرقية: 3 مجهولين بدراجة نارية نصبوا كمينا لأمين شرطة وسرقوا سلاحه أمن الشرقية: 3 مجهولين بدراجة نارية نصبوا كمينا لأمين شرطة وسرقوا سلاحه
أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن 3 مجهولين يستقلون دراجة نارية نصبوا كمين لأمين شرطة من قوة مباحث فاقوس، أثناء ذهابه لعمله، صباح اليوم الأربعاء، وتعدوا عليه أمام عزبة كارفو التابعة لقرية طوخ بأبوكبير، وقاموا بإصابته بآلة حادة أفقدته الوعى وتم سرقة سلاحه ودراجته النارية ولاذوا بالفرار فيما تم تحويل أمين الشرطة من مستشفى أبوكبير العام إلى مستشفى خاص بالزقازيق وحالته خطرة.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغ بوصول "أيمن محمد سالم" 38 سنة مقيم طوخ أبوكبير ويعمل أمين شرطة بمباحث فاقوس، لمستشفى أبوكبير العام مصاب بنزيف داخلى.

وتبين من التحريات قيام مجهولين أمام عزبة كافور باستيقاف أمين الشرطة أثناء توجه لعمله صباح اليوم الأربعاء، والتعدى عليه بآلة حادة وسرقة سلاحه الميرى ودراجته النارية ولاذوا بالفرار.

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مصر 365