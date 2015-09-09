حملات أمنية بأسيوط لضبط الهاربين من أحكام قضائية وتجار المخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظتى أسيوط والإسماعيلية حملات صباح اليوم الأربعاء لضبط الهاربين من الأحكام القضائية وتجار المخدرات، حيث تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبوتيج بأسيوط من كشف غموض مقتل فلاح بعد العثور على جثته ملقاة فى إحدى حظائر الماشية المجاورة لسكنه.

حيث تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ لمركز الشرطة من أهالى قرية دوينة دائرة المركز بمقتل "محمد. ف. م " 32 سنة، فلاح،، وعلى الفور انتقلت مباحث المركز وبالفحص والمعاينة تبين إصابته بطلق نارى بالرأس تسبب فى وفاته فى الحال وتم العثور على الجثة مسجاة بأحدى حظائر المواشى بجوار مسكنه.

وبالبحث والتحرى حول الواقعة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "فتحى. ف. م" 63 سنة، صراف بالمعاش، ومقيم بقرية دوينة (من أبناء عمومته).

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو عبارة عن (طبنجة و2 طلقة نارية).

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأفاد أنه أثناء عبثه بالسلاح النارى خرجت منه طلقة على سبيل الخطأ وأحدثت إصابة المجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المخدرات من القبض على عدد من العاطلين بحوزتهم حشيش وبانجو وهيروين.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية يفيد بقيام المقدم أحمد حماد، رئيس مباحث المخدرات، بالاشتراك مع ضباط الإدارة وضباط الاقسام والمراكز بالقبض على كل من المدعو (ر. ف. ط) 23 سنة عاطل والمدعو (م. م. ا) 20 سنة عاطل وبحوزتهما 23 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (100 جرام) ومبلغ مالى 150 جنيها وتليفون محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

كما تم ضبط (إ. أ. إ) 23 سنة عاطل وبحوزته 12 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى (80 جراما) وكذا سلاح أبيض (خنجر) وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع.

وتم القبض على (أ. م. م) 36 سنة عاطل وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى (5 جرام) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكنوا من ضبط المدعو( خ. إ. ح) 27 سنة عاطل والمطلوب التنفيذ عليه فى القضيتين رقمى 1537 لسنة 2013 جنايات التل الكبير والمقضى فيها بحبسه 5 سنوات بتهم (سلاح نارى) والقضية رقم 2396 لسنة 2012 جنح التل الكبير بتهمة تبديد. ضبط بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، كما أقر بالأحكام الصادرة ضده. وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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