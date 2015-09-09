حبس هارب من حكم بالإعدام ضبط بحوزته 80 كيلو بانجو وسلاح نارى بأطفيح

قرر محمد أبو زينة رئيس نيابة الصف، حبس هارب من حكم بالإعدام بالمنطقة الجبلية بأطفيح والعثور على 80 كيلو من البانجو المخدر وأسلحة نارية بحوزته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

ووجه كريم زكريا رئيس نيابة الصف للمتهم تهم حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص والاتجار فيها والاتجار وحيازة مواد مخدرة .

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهم بعد مطاردة شرسة وتبادل لإطلاق النيران، وعثر بحوزته على 80 كيلو بانجو وبندقية آلية وذخائر، فتم تحريزها واقتياده وسط حراسة أمنية مشددة إلى مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

كانت وردت معلومات إلى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث باختباء "صابر.هـ" مسجل خطر هارب من حكم بالإعدام بالمنطقة الجبلية بأطفيح واتخاذه منها وكرا لممارسة أعماله الإجرامية.

وعلى الفور وجه بخروج مأمورية ضخمة من مباحث أطفيح برئاسة العميد عبد الحكيم سعد مفتش مباحث قطاع شرق الجيزة والمقدم محمد سعد رئيس مباحث أطفيح لمداهمة وكر اختفاء المتهم.

وفور وصول القوات أطلق المتهم وابلا من الأعيرة النارية صوبهم، مما دفع القوات لتبادل إطلاق الرصاص معه ونجحت القوة التى ضمت كلا من النقب حسين ناجى والنقيب كريم عليان والنقيب عبد الحكيم حماد معاونى مباحث مركز شرطة أطفيح فى السيطرة على المتهم، وألقى القبض عليه وبحوزته بندقية آلية و80 كيلو بانجو وطلقات آلية.

وتبين من التحريات أن المتهم هارب من حكم بالإعدام ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل. فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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