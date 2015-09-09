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النيابة تأمر بحبس 7 متهمين بإدارة شبكة دعارة فى المقطم

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النيابة تأمر بحبس 7 متهمين بإدارة شبكة دعارة فى المقطم النيابة تأمر بحبس 7 متهمين بإدارة شبكة دعارة فى المقطم
أمر المستشار عمرو شريف رئيس نيابة الخليفة والمقطم، بحبس 7 متهمين لممارستهم الرذيلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الآداب بالقاهرة، مفادها قيام "ربة منزل "، بتزعم تشكيل عصابى فى مجال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة داخل شقة بالمقطم، مقابل 150 جنيها فى الساعة الواحدة.

وأكدت التحريات صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من المباحث، من ضبط 4 ساقطات أثناء ممارستهن الرذيلة مع 3 رجال، وتم ضبط زجاجات خمور، داخل شقة بالمقطم، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق .

وبمواجهة النيابة العامة المتهمين، اعترفوا جميعا بارتكاب الواقعة، فأمرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية .
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