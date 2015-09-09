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دفاع إسراء الطويل: سنطالب بالإفراج الصحى عن موكلتى

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دفاع إسراء الطويل: سنطالب بالإفراج الصحى عن موكلتى دفاع إسراء الطويل: سنطالب بالإفراج الصحى عن موكلتى
تبدأ بعد قليل، نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، التحقيق مع المصورة الصحفية إسراء الطويل فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، وذلك على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وقال حليم حنيش عضو هيئة الدفاع عن إسراء، إنه سيتقدم لجلسة اليوم بطلب للمحام العام للنيابة لإخلاء سبيل موكلته، وذلك أسوة بقرار القائم بأعمال النائب العام المستشار على عمران، بالإفراج الصحى عن 125 متهما صحيا، والإفراج عن مجموعة من الطلبة، مؤكدا أن موكلته طالبة وحالتها الصحية سيئة.

وكانت جهات التحقيق المختصة جددت حبس المتهمة فى القضية فى جلستها الماضية التى عقدت يوم 11 أغسطس الماضى، وأمرت بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجة المتهمة عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

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مصر 365