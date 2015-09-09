القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 6 سائقين من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم أيمن وهبة رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات على 71 سائقا خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية لسائقين يتعاطون المخدرات.

تم التحفظ على السائقين الستة، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.