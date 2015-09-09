أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على مدير مبيعات اعتدى على ضباط كمين بعد استيقافه لفحص رخصه بالدقى

Google+ Print
القبض على مدير مبيعات اعتدى على ضباط كمين بعد استيقافه لفحص رخصه بالدقى القبض على مدير مبيعات اعتدى على ضباط كمين بعد استيقافه لفحص رخصه بالدقى
تمكن المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث الدقى، والقوة المرافقة له من ضبط مدير مبيعات بعدما قام بالسب والشتم والضرب على القوة المرافقة أثناء استيقافه فى ميدان الجلاء.

بدأت الواقعة أثناء قيادته المتهم "محمد ع.ب" 33 سنة مدير مبيعات لسيارته بميدان الجلاء وأثناء استيقافه لرؤية رخصه قام بالتعدى بالسب والشتم والضرب على القوة المرافقة، فتم القاء القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 سلاح أبيض "مطواة" وسيجارة ملفوفة بداخلها جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى 3400 جنيه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع والسيجارة بقصد التعاطى، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365