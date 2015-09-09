القبض على مدير مبيعات اعتدى على ضباط كمين بعد استيقافه لفحص رخصه بالدقى

تمكن المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث الدقى، والقوة المرافقة له من ضبط مدير مبيعات بعدما قام بالسب والشتم والضرب على القوة المرافقة أثناء استيقافه فى ميدان الجلاء.

بدأت الواقعة أثناء قيادته المتهم "محمد ع.ب" 33 سنة مدير مبيعات لسيارته بميدان الجلاء وأثناء استيقافه لرؤية رخصه قام بالتعدى بالسب والشتم والضرب على القوة المرافقة، فتم القاء القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 سلاح أبيض "مطواة" وسيجارة ملفوفة بداخلها جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى 3400 جنيه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع والسيجارة بقصد التعاطى، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.

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