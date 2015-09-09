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وصول إسراء الطويل للتحقيق معها فى اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية

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وصول إسراء الطويل للتحقيق معها فى اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية وصول إسراء الطويل للتحقيق معها فى اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية
وصلت، منذ قليل، المصورة الصحفية إسراء الطويل، إلى مقر محكمة التجمع الخامس، وذلك للمثول للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وظهرت المتهمة مرتدية الجلباب والحجاب الأبيض، ومتعكزة على عصا، وانتظرتها أسرتها بمقر المحكمة لرؤيتها قبل العرض على النيابة، وتنظر النيابة فى جلستها التى ستبدأ بعد قليل، ومن المقرر أن تشهد الجلسة تجديد حبس المتهمة على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكانت جهات التحقيق المختصة جددت حبس المتهمة فى القضية في جلستها الماضية التى عقدت يوم 11 أغسطس الماضى، وأمرت بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجة المتهمة عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

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مصر 365