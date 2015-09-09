دي خيا: أتمنى أن يكون حظي جيدا مع مانشستر يونايتد

هل تستطيع تكوين فريقا من لاعبي الأهلي والزمالك؟ كيف ستكون اختياراتك لهذا الفريق؟

سؤال طرحه FilGoal.com على الأسماء الكبيرة والنجوم السابقين في الكرة المصرية ويعرضها لكم.

محمد أبو العلا نجم الزمالك الأسبق اختار فريقا يفضل فيه الأسماء القديمة للقطبين، كونه لم يختر الأسماء الثقيلة من الصفقات التي دعم الناديين صفوفهما بهم.

لا كهربا موجود ولا حمودي من الزمالك. كذلك فيما يخص الأهلي وصفقاته الكبيرة لا أنطوي ولا حجازي.

كذلك لم يتواجد أيمن حفني في تشكيل أبو العلا، الذي فضل الاعتماد على النجم الصاعد مصطفى فتحي في تشكيله التخيلي.