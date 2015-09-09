تجديد حبس المتهمين بتهريب 50 طن مواد بترولية بالسويس 15 يومًا

قررت نيابة السويس، صباح اليوم، تجديد حبس المتهمين بمحاولة تهريب 50 طن مواد بترولية بمنطقة السخنة 15 يوم على ذمة التحقيقات، واستمرار التحفظ على السيارة التى تحمل المواد البترولية.

كانت أعلنت مديرية أمن السويس، الأحد الماضي، نجاح ضباط المباحث الجنائية من أحباط تهريب 50 طن مواد بترولية عن طريق تهريبها من أحد الشركات بالسخنة.

كان تلقت مديرية أمن السويس تعليمات من وزير الداخلية بضرورة مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون والحد من ظاهرة سرقة المواد البترولية.

من جانبه قام اللواء جمال عبد البارئ مساعد وزير الداخلية لمدير أمن السويس، باصدار تعليمات لكافة الادارات الامنية واقسام الشرطة بإحكام السيطرة الأمنية على منطقة خطوط أنابيب البترول والتصدي لكافة العناصر المعروف عنها محاولة الاستيلاء على المواد البتروليه.

وبناءً على معلومات وردت العميد محمد والي مدير ادرة البحث الجنائي تفيد قيام بعض الاشخاص مستقلين سيارة نقل بمنطقة وادي حجول تقوم بسرقة البترول الخام من خط شركة أنابيب البترول.

وعلى الفور اعطى مدير الامن تعليمات لادارة البحث الجنائي بقيام مأمورية من ضباط مباحث قسم شرطة عتاقة استهدفت المنطقة الجبلية بوادي حجول وأسفرت عن ضبط “محمد . م . ع ” 41 سائق و “” محمد . ص . ع ” 20 تباع ، حال تواجدهم بالسيارة رقم ( 25682 ) نقل الفيوم – محملة بكمية من البترول الخام حوالي 50 طن قاموا بالاستيلاء عليها من خط أنابيب البترول الممتد بتلك المنطقة بواسطة تركيب كلبس مزود بمحبس وخرطوم بخط الانابيب.

اعترف المتهمان بما اسرت عنه عملية الضبط وتكوين تشكبل عصابي مع احد الأعراب جاري ضبطه ، تم التحفظ على السيارة والمتهمان وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1787 جنح عتاقة .