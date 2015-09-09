مقتل مزارع في خصومة ثأرية بالمنيا

لقي مزارع بمغاغة شمال المنيا مصرعه متأثرًا بإصابته ​ب​طلق ناري أثر قيام خصومه بإطلاق الرصاص الحي عليه أخذا بالثأر على خلفية مشاجرة سابقة بينهما بسبب معاكسة فتاة أصيب خلالها أحد أقارب المتهمين بطلق ناري بالعين.

كان اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث بمقتل مزارع في العقد الخامس من عمرة متأثرا بطلقات ناريه متفرقة بجسده وعلى الفور انتقل العقيد أشرف عبد المالك رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظه والمقدم شريف سالم مفتش المباحث والنقيب عبد العزيز فرحات معاون المباحث لفحص البلاغ حيث تبين ان المجني عليه يدعي رجب خالد عبد ربه 46 سنه فلاح ومقيم بقرية طمبدي وتبين أن سبب الحادث خصومه ثأرية.