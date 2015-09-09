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مصادر بالمطار: تأخر إقلاع 6 رحلات بسبب العاصفة الترابية

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مصادر بالمطار: تأخر إقلاع 6 رحلات بسبب العاصفة الترابية مصادر بالمطار: تأخر إقلاع 6 رحلات بسبب العاصفة الترابية

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي اليوم الاربعاء أن العاصفة الترابية التى تتعرض لها البلاد تسببت فى إلغاء ٣ رحلات لخدمات البترول متوجهة إلى أبورديس ورأس شقير بينما تأخر إقلاع 6 رحلات متوجهة إلى شرم الشيخ والغردقة .

وقالت المصادر رغم إستقرار حركة الطيران الدولى من وإلى القاهرة إلا أن العاصفة الترابية تسببت فى إلغاء ٣ رحلات لشركة طيران خدمات البترول الجوية وهى رحلات رقم 413 و 551 إلى أبورديس و 113 إلى رأس شقير ، حيث إنخفضت الرؤية لأدنى معدلاتها فى هذين المطارين المخصصين لخدمة حركة شركات البترول ، بينما تأخرت 6 رحلات داخلية إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة وأن التأخيرات التى حدثت فى الرحلات الدولية بسبب عمليات صيانة، واضافت تأخرت رحلة للطيران إلى مدريد ساعة وأبوظبى حوالي 90 دقيقة وأمستردام نصف ساعة .

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