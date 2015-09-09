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للمرة الثانية.. الحكم بالمؤبد على متهم في “حرق كنيسة كرداسة”

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للمرة الثانية.. الحكم بالمؤبد على متهم في “حرق كنيسة كرداسة” للمرة الثانية.. الحكم بالمؤبد على متهم في “حرق كنيسة كرداسة”

9 سبتمبر 2015 | 11:39 صباحاً

أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة المتهم “طارق إبراهيم” بالسجن المؤبد  للمرة الثانية.

صدر الحكم برئاسة محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتي وبسكرتارية احمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة للمتهم في القضية والذي كان واحدًا من 73 متهمًا شملهم أمر الإحالة اتهامات من بينها تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائرغير مرخصة، وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

عاجل 2015-09-09

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