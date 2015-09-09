مباحثات مصرية سودانية لإقامة تجارة متبادلة وعقود طويلة الآجل في مجال اللحوم

اجتمع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع محمد خيري رئيس شركة الاتجاهات المتعددة السودانية والوفد المرافق له لبحث إقامة تجارة متبادلة وعقود طويلة الأجل في مجال اللحوم ومنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وعمل شراكة إستراتيجية ، بالإضافة إلى إقامة صناعات مشتركة في مجال اللحوم السودانية وغيرها والتصدير لدول القارة الأفريقية وأوروبا .

وأكد حنفي – خلال الاجتماع الذي عقد اليوم – أنه تمت مناقشة إستيراد كميات كبيرة من رؤوس الماشية السودانية وذبحها بمصر وطرحها في فروع المجمعات الإستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وكافة منافذ البيع التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة لتلبية كافة إحتياجات المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل .

وأوضح وزير التموين، أن ذلك سيتم في آطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحي وسيتم توفير اللحوم ذات الأسعار المخفضة على مدار العام وذلك مقابل تصدير منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية من سكر وأرز وزيوت وعصائر ومكرونات ومخبوزات إلى السودان.

وأضاف، أنه تمت دراسة إقامة صناعات مشتركة في مجال اللحوم وغيرها وعمل قيمة مضافة لها والدخول بها في أسواق أخري مثل دول القارة الافريقية والخليج وأوروبا، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مشتركا وتبادلا تجاريا بين مصر والسودان في كافة المجالات بما يعود بالنفع على البلدين .

أ ش أ