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تأجيل “أحداث عنف المنشية” لـ11 أكتوبر لعدم حضور المتهمين

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تأجيل “أحداث عنف المنشية” لـ11 أكتوبر لعدم حضور المتهمين تأجيل “أحداث عنف المنشية” لـ11 أكتوبر لعدم حضور المتهمين

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، محاكمة 11 متهمًا بينهم هارب على خلفية التظاهر والتحريض على العنف واستهداف السلطات العامة وترويع المواطنين بمنطقة “منشية القناطر”، لجلسة 11 أكتوبر لعدم حضور المتهمين، وأمرت بضبط واحضار الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتي.

كانت النيابة العامة قد ذكرت بأمر الاحالة أن المتهمين قاموا بالانضمام إلي جماعة إرهابية والعمل على تكدير الأمن والسلم العام ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، وترويع المواطنين و تهديد امنهم وسلامتهم والتظاهر و التحريض على العنف بمنطقة “منشية القناطر”.

 

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