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1133حاج و30 باص حج يغادرون ميناء نويبع اليوم‎

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1133حاج و30 باص حج يغادرون ميناء نويبع اليوم‎ 1133حاج و30 باص حج يغادرون ميناء نويبع اليوم‎

9 سبتمبر 2015 | 11:51 صباحاً

أرشيفية

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء نويبع يستعد، اليوم، لاستقبال العبارة “أيلة” وعلى متنها 404 راكب و 4 سيارة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 18 براد و 5 تريلا.

كما يغادر الميناء الفوج الثالث لحجاج البر البالغ عددهم 1133 حاج و 30 باص حج و ذلك من خلال مغادرة العبارة ايلة و على متنها 885 راكب منهم 855 حاج و 23 باص حج و العبارة برنسيسة و على متنها 548 راكب منهم 278 حاج و 7 باص حج .

وأضاف مصطفى أن إجمالى الحجاج الذين غادروا الميناء منذ بدء الموسم بلغ 3678 حاج و 96 باص حج .

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 354 راكب و 27 سيارة و 18 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 86 شاحنة و 65 راكب و السفينة الحرية 2 و على متنها 17 شاحنة و 11 راكب كما تغادر العبارة امانة و على متنها 1589 راكب و 29 سيارة و 36 شاحنة .

يشهد ميناء شرم الشيخ، اليوم، مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 42 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة الغوص ، كما شهد الميناء بالامس مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 38 سائح.

2015-09-09

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