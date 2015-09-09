69 مرشحًا في اليوم السادس للانتخابات ببورسعيد

بورسعيد: جمال نوفل

استقبلت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة بورسعيد 69 مرشحا حتي اليوم بجميع الدوائر الانتخابية الثلاث وبلغ عدد مرشحى الدائرة التانيه 17 مرشح بينهم 4 مرشحين لأحزاب و 13 مستقل

وكان قد تقدم في اليوم الاول 11 مرشحا هم سمير ابراهيم ابراهيم خضير وشهرته سمير خضير مستقل ورمزه ساعه يد والحسينى مصطفى ابراهيم مصطفى وشهرته الحسينى ابو قمر مستقل ورمزه صقر وسليمان حميد وهدان عمارة وشهرته سليمان وهدان عن حزب الوفد الجديد ورمزه اسد وسامى محمد محمد الرشيدى وشهرته سامى الرشيدى مستقل ورمزه الكف وعبد المتعال محمد ابراهيم محمد خلف وشهرته عبده خلف مستقل ورمزه النجفهومسعد حامد مصطفى المليجى وشهرته مسعد المليجى السلام الديمقراطى ورمزه طياره ورقيهوعثمان احمد يوسف فياض وشهرته عثمان فياض مستقل ورمزه الحصان

> حامد محمد ابراهيم الدالى وشهرته حامد الدالى حزب النور ورمزه شمعه وصالح محمود محمد صالح وشهرته صالح الديك مستقل ورمزه الديك وسماح طه خليل على زاهر وشهرته سماح زاهر مستقل ورمزه فنار واشرف رجب على عبده معيط وشهرته اشرف رجب معيط مستقل ورمزه غصن الزيتون.

و في اليوم الثاني تقدمت مرشحة وحيدة هي معالى حسن عبد المطلب محمد نوفل وشهرتها دكتورة معالى نوفل ورمزها سفينة، وتقدم لليوم الثالث مرشح وحيد جمال عبد الفتاح محمد سلطان وشهرته جمال سلطان مستقل ورمزه منزل، وتقدم في اليوم الرابع مرشحين محمد ابراهيم احمد احمد الاخرس وشهرته مهندس محمد الاخرس مستقل ورمزه السد العالىوالسيد عبده على فرج وشهرته الحاج سيد مستقل ورمزه حاسب الى، كما تقدم لليوم الخامس مرشحين سليمان محمد عبد العزيز سليمان وشهرته سليمان عبد العزيز المؤتمر ورمزه طائرة هليكوبتروحسنى محمد عطيه على وشهرته حسنى عطيه الاصلاح والتنميه ورمزه الجيتار.