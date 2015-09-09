وليد صلاح لـ في الجول: هل يقبل النجوم الجلوس على دكة الأهلي؟ انظر لما حدث مع أنطوي

بعد تدعيم الأهلي لصفوفه بثمانية من نجوم الصف الأول في عالم كرة القدم، كيف سيكون الحال داخل غرف خلع ملابس الفريق الأحمر في ظل التنافس القوي بين الجميع لاختراق التشكيل الأساسي للشياطين؟

وليد صلاح الدين نجم الأهلي الأسبق وعضو لجنة التعاقدات تحدث مع FilGoal.com خلال حوار أجراه يوم الأحد، ننشر منه الجزء الثاني.

التنافس

يقول وليد صلاح الدين: "على مدار تاريخ الأهلي ودائما هناك أسماء كبيرة منهم من يلعب وأخرين يجلسون على مقاعد البدلاء".

وتابع "دعوني أذكركم أني قادم من جيل كان فيه حسام حسن وأحمد فيليكس وأيمن شوقي ومحمد رمضان، ومهاجم واحد فقط منهم كان يلعب في مرحلة ما".

وأضاف "وتحت رأس الحربة كان هناك عمرو أنور وأنا ورضا عبد العال ومحمد عبد الجليل".

وأوضح "في النهاية هذا ضروري داخل فريق بحجم الأهلي. التنافس أن يكون من في الملعب عالما بأنه لو قصر للحظة سيفقد مكانه لأخر لا يقل عنه جاهزية ونجومية".

أنطوي

ثم ضرب وليد صلاح الدين مثالا، مفصحا "جون انطوي بات مهما في حسابات الأهلي خلال مشاركاته مع الفريق مؤخرا".

وأكمل "ثم أصيب أنطوي فماذا كان سيفعل الأهلي لو لم يكن يمتلك البديل الجيد. وهكذا".

وأتم "ومن يقول إن النجوم تضع ضغطا على الفريق فهو مخطئ. أنت في الأهلي".