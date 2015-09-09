أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وليد صلاح لـ في الجول: هل يقبل النجوم الجلوس على دكة الأهلي؟ انظر لما حدث مع أنطوي

Google+ Print
وليد صلاح لـ في الجول: هل يقبل النجوم الجلوس على دكة الأهلي؟ انظر لما حدث مع أنطوي وليد صلاح لـ في الجول: هل يقبل النجوم الجلوس على دكة الأهلي؟ انظر لما حدث مع أنطوي

بعد تدعيم الأهلي لصفوفه بثمانية من نجوم الصف الأول في عالم كرة القدم، كيف سيكون الحال داخل غرف خلع ملابس الفريق الأحمر في ظل التنافس القوي بين الجميع لاختراق التشكيل الأساسي للشياطين؟

وليد صلاح الدين نجم الأهلي الأسبق وعضو لجنة التعاقدات تحدث مع FilGoal.com خلال حوار أجراه يوم الأحد، ننشر منه الجزء الثاني.

التنافس

يقول وليد صلاح الدين: "على مدار تاريخ الأهلي ودائما هناك أسماء كبيرة منهم من يلعب وأخرين يجلسون على مقاعد البدلاء".

وتابع "دعوني أذكركم أني قادم من جيل كان فيه حسام حسن وأحمد فيليكس وأيمن شوقي ومحمد رمضان، ومهاجم واحد فقط منهم كان يلعب في مرحلة ما".

وأضاف "وتحت رأس الحربة كان هناك عمرو أنور وأنا ورضا عبد العال ومحمد عبد الجليل".

وأوضح "في النهاية هذا ضروري داخل فريق بحجم الأهلي. التنافس أن يكون من في الملعب عالما بأنه لو قصر للحظة سيفقد مكانه لأخر لا يقل عنه جاهزية ونجومية".

أنطوي

ثم ضرب وليد صلاح الدين مثالا، مفصحا "جون انطوي بات مهما في حسابات الأهلي خلال مشاركاته مع الفريق مؤخرا".

وأكمل "ثم أصيب أنطوي فماذا كان سيفعل الأهلي لو لم يكن يمتلك البديل الجيد. وهكذا".

وأتم "ومن يقول إن النجوم تضع ضغطا على الفريق فهو مخطئ. أنت في الأهلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع