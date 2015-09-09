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شبورة مائية كثيفة بأغلب مدن البحر الأحمر .. وتوقف حركة الصيد

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شبورة مائية كثيفة بأغلب مدن البحر الأحمر .. وتوقف حركة الصيد شبورة مائية كثيفة بأغلب مدن البحر الأحمر .. وتوقف حركة الصيد
شهدت مدن محافظة البحر الأحمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ظهور شبورة مائية كثيفة بأغلب مدنها مصاحبة بعاصفة ترابية، مع ارتفاع فى نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، وغياب تام لسطوع الشمس، وكذلك انخفاض الرؤية وهدوء تام فى حركة الرياح.

على ضوء ذلك توقفت حركة الصيد فى البحر الأحمر وتسببت الشبورة فى انعدام الرؤية على الطرق السريعة.

وأفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، من احتمال أن تقل الرؤية على الطريق أقل من 2000 متر بشمال الزعفرانة وحتى مدينة مرسى علم بسبب وجود شوائب وأتربة عالقة بالهواء.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن ستشهد عاصفة ترابية محدودة اليوم بالقاهرة وبعض المحافظات تظهر فيها الشوائب العالقة.

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مصر 365

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