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انطلاق حملة "النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم" فى بنى عبيد بالدقهلية

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بدأت أولى فعاليات حملة "النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم"، التى تحث المواطنين على حسن اختيار المرشحين بانتخابات مجلس النواب 2015 بالدقهلية، بوضع الملصقات فى شوارع مدينة بنى عبيد، حيث حذرت الملصقات من المال السياسى والعصبية، وتفاعل المواطنون معها.

وقال محمد عبد الغنى شادى المنسق الإعلامى لتحالف شباب الثورة والمنسق العام للحملة، إن الحملة لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين منذ تدشينها، مضيفًا، أنه إيماناً منه بأن التوعية هى الطريق الوحيد للوصول إلى توعية المواطن، لذلك رفض فكرة التمنى فقط دون العمل على أرض الواقع، فقام بعمل هذه الحملة لتوعية المواطنين، وتنمية فكرهم السياسى فى القدرة على اختيار المرشح المناسب لكى يكون ممثلا أمينا عن الشعب تحت قبة البرلمان.

وأكد عبد الغنى شادى أن أفراد الحملة متطوعون ويقفون على الحياد من جميع المرشحين ولن يكونوا مع أحد ضد أحد، كما أكد أن الحملة ستشمل تعليق ملصقات وبانرات ولقاءات ميدانية مع المواطنين لتوضيح أهمية مجلس النواب القادم وما هى مواصفات عضو مجلس النواب وما هو دوره والمهام المطلوبة منه وحثهم على أهمية المشاركة الإيجابية وعن كيفية الاختيار.

الجدير بالذكر أن حملة النائب المحترم يصنعه الناخب المحترم أطلقت لكى تتبنى توعية المواطنين بالانتخابات فى الدائرة الخامسة وهى دائرة دكرنس بنى عبيد لاختيار المرشح الذى يستحق أن يكون نائباً برلمانياً يمثل الشعب فى فترة مهمة من تاريخ الوطن.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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