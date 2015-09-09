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كوستا: أهداف إسبانيا ستصبح غزيرة عندما أبدأ في التسجيل

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كوستا: أهداف إسبانيا ستصبح غزيرة عندما أبدأ في التسجيل كوستا: أهداف إسبانيا ستصبح غزيرة عندما أبدأ في التسجيل

سكوبيي (مقدونيا)، (إفي): تحمل المهاجم دييجو كوستا جزء من المسؤولية لعدم تسجيله أهدافا مع الإسباني الأول لكرة القدم، وعقب الفوز بصعوبة على مقدونيا بهدف لمثله في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2016)، مؤكدا أن أهداف بلاده، التي يحمل جنسيتها إلى جانب بلده الأم البرازيل، ستصبح غزيرة عندما يبدأ في التسجيل.

وصرح اللاعب عقب المباراة التي تصدرت بها بلاده مجموعتها الثالثة لتصبح قريبة من بلوغ النهائيات "كنت جيدا اليوم، كان من الصعب الدخول في أجواء المباراة لكني حاولت وذهبت للمرمى وأواصل الكفاح للتسجيل. شعرت أنني بحالة جيدة وأواصل كسب الثقة".

وسيغيب دييجو كوستا مهاجم تشيلسي عن مباراة المنتخب الرسمية القادمة أمام لوكسمبورج في لوجرونيو حيث يواجه عقوبة الايقاف مباراة لتراكم البطاقات، وهو الأمر الذي لم يكن يعرفه اللاعب، حيث قال ردا على سؤال وجه إليه بالمنطقة المختلطة مع الصحفيين عقب اللقاء "لم أكن أعلم، الآن فقط انتبهت للأمر".

وكان لقاء اليوم هو التاسع للمهاجم البرازيلي الأصل مع إسبانيا، والتي رغم دوره البطولي خلالها الا انه لم يسجل فيها اي هدف.

وأضاف "أتدرب بدون مشكلات، أشعر أنني بحالة جيدة بدنيا هذه المرة دون أية آلام والناس تعاملني بالمنتخب بود شديد. انتقد نفسي لأنني لم أسجل إلى الآن".

وتابع "ينقصني التسجيل لكني أواصل الكفاح من أجل ذلك. عندما أبدأ في التسجيل ستظهر الغزارة التهديفية لإسبانيا في كل مباراة. الأهم أننا فزنا بالنقاط الثلاثة الهامة من أجل التأهل لليورو".

وبهذا الانتصار تصل إسبانيا للنقطة رقم 21 وتتربع على قمة المجموعة، بفارق نقطتين عن سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني، وبفارق خمس نقط عن أوكرانيا الثالثة، وذلك قبل جولتين على ختام التصفيات.

بينما تجمد رصيد منتخب مقدونيا عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

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