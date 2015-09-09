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يوم لن ينساه واين روني

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يوم لن ينساه واين روني يوم لن ينساه واين روني

القاهرة، (إفي): احتفل نجم هجوم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا لكرة القدم، واين روني، بتصدره لقائمة الهدافين التاريخيين لـ"الأسود الثلاثة"، بعد هدفه اليوم في مرمى سويسرا بالتصفيات المؤهلة ليورو 2016.

وقال روني عقب الفوز الثامن لبلاده في المجموعة الخامسة على سويسرا بهدفين نظيفين بالتصفيات التي ضمنت إنجلترا فيها التأهل للنهائيات: "شرف كبير لي أن أكون الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا لكرة القدم".

وأضاف اللاعب - 29 عاما - الذي ارتدى قميص الإنجليزي 107 مرات، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك الاجتماعي "هذه ليلة لن أنساها أبدا. الشكر لكل من ساعدني طوال هذا المشوار".

وانفرد روني بلقب الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي بـ50 هدفا ليتخطى الأسطورة بوبي تشارلتون.

كان الاتحاد الانجليزي لكرة القدم قد أعلن مؤخرا أنه سيعد حفلا الشهر المقبل لتسليم روني جائزة الهداف التاريخي للمنتخب.

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