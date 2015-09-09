لو عاوز تقلل وزنك.. تناول طعامك ببطء واشرب كوبين ماء قبل الوجبات

باتت ظاهرة زيادة الوزن عن المعدلات الطبيعية من أكبر المشاكل التى يواجهها البعض، ويوميا تطل علينا النشرات الطبية بآخر الأبحاث والدراسات التى أجريت للكشف عن وسائل جديدة ومبتكرة، للمساعدة على خسارة الوزن وحرق الدهون الزائدة بالجسم.

الدكتور محمد أنور سليمان، استشارى أمراض المناظير والجهاز الهضمى بطب قصر العينى، يلقى الضوء فى السطور التالية على آخر وأهم الدراسات التى أجريت بشأن الوسائل الفعالة المساعدة لخسارة الوزن الزائد وهما:

- تناول كوبين من الماء قبل الوجبات يساعد على خسارة الوزن وزيادة معدل الحرق بنسبة تتجاوز30%، وذلك تبعا للنتائج التى توصلت لها أحدث الدراسات الألمانية والتى أوصت بتناول 8 أكواب من الماء يوميا بواقع كوبين قبل كل وجبة، وكوبين بمجرد الاستيقاظ صباحا.

- تجنب تناول اللقيمات الكبيرة من الطعام، فقد أكدت أحد الدراسات الأمريكية أن التناول السريع للطعام وكبر حجم اللقيمات، يساعد على زيادة تناول الطعام بنسبة تتجاوز 50%، عن تلك التى يحصل عليها الإنسان فى حالة تناوله الطعام ببطء وبكميات قليلة.