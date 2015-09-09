أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لعبة في الجول - أبو العلا يختار ' أفضل 11 من الأهلي والزمالك ' .. حاوي واحد فقط

Google+ Print
لعبة في الجول - أبو العلا يختار ' أفضل 11 من الأهلي والزمالك ' .. حاوي واحد فقط لعبة في الجول - أبو العلا يختار ' أفضل 11 من الأهلي والزمالك ' .. حاوي واحد فقط

هل تستطيع تكوين فريقا من لاعبي الأهلي والزمالك؟ كيف ستكون اختياراتك لهذا الفريق؟

سؤال طرحه FilGoal.com على الأسماء الكبيرة والنجوم السابقين في الكرة المصرية ويعرضها لكم.

محمد أبو العلا نجم الزمالك الأسبق اختار فريقا يفضل فيه الأسماء القديمة للقطبين، كونه لم يختر الأسماء الثقيلة من الصفقات التي دعم الناديين صفوفهما بهم.

لا كهربا موجود ولا حمودي من الزمالك. كذلك فيما يخص الأهلي وصفقاته الكبيرة لا أنطوي ولا حجازي.

كذلك لم يتواجد أيمن حفني في تشكيل أبو العلا، الذي فضل الاعتماد على النجم الصاعد مصطفى فتحي في تشكيله التخيلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع