أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - نيمار يقود البرازيل لاكتساح الولايات المتحدة

Google+ Print
بالفيديو - نيمار يقود البرازيل لاكتساح الولايات المتحدة بالفيديو - نيمار يقود البرازيل لاكتساح الولايات المتحدة

فوكسبورو (الولايات المتحدة)، (إفي): قاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا منتخب بلاده مساء الثلاثاء لفوز عريض على حساب نظيره الأمريكي برباعية مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعدادات منتخب "السامبا" لخوض غمار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

واستطاع نجم هجوم برشلونة الإسباني تسجيل هدفين بعدما دخل إلى المباراة بين شوطيها وتغير معه أداء البرازيلي تماما الذي كان متقدما بهدف المهاجم هالك منذ بداية اللقاء (ق9).

وفور نزوله إلى أرض الملعب، استطاع النجم البرازيلي الحصول على ركلة جزاء حولها بنفسه في مرمى المنتخب الأمريكي (ق51).

ثم ساهم في الهدف الثالث بإعطاء مساحة كبيرة لزميله في فريق البلاوجرانا رافينيا الكانتارا صاحب الهدف الثالث (ق64)، قبل أن يترجم اللاعب نفسه مجهوده الرائع في المباراة بالهدف الرابع (ق67).

بينما أحرز المنتخب الأمريكي هدف الشرف في الرمق الأخير من المباراة بواسطه لاعب الوسط دانييل ويليامز (ق90).

وكما فعل في مباراة كوستاريكا الماضية، ترك المدير الفني للمنتخب البرازيلي، كارلوس دونجا، نيمار على مقاعد البدلاء، بسبب غياب اللاعب عن مباراتي المنتخب في تصفيات كأس العالم أمام تشيلي وفنزويلا على التوالي بداعي الإيقاف.

وكان نيمار قد اعتدى على أحد لاعبي منتخب كولومبيا بعد اللقاء الذي جمع بينهما في دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2015 بتشيلي فضلا عن اعتدائه لفظيا على حكم المباراة، لتصدر بعدها لجنة الانضباط باتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) قرارا بإيقاف النجم البرازيلى أربع مباريات.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب "السيليساو" يستعد لبداية مشوار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا أمام منتخب تشيلي يوم الثامن من أكتوبر/تشرين أول المقبل في العاصمة التشيلية سانتياجو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري