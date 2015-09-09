بالفيديو - نيمار يقود البرازيل لاكتساح الولايات المتحدة

فوكسبورو (الولايات المتحدة)، (إفي): قاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا منتخب بلاده مساء الثلاثاء لفوز عريض على حساب نظيره الأمريكي برباعية مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعدادات منتخب "السامبا" لخوض غمار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

واستطاع نجم هجوم برشلونة الإسباني تسجيل هدفين بعدما دخل إلى المباراة بين شوطيها وتغير معه أداء المنتخب البرازيلي تماما الذي كان متقدما بهدف المهاجم هالك منذ بداية اللقاء (ق9).

وفور نزوله إلى أرض الملعب، استطاع النجم البرازيلي الحصول على ركلة جزاء حولها بنفسه في مرمى المنتخب الأمريكي (ق51).

ثم ساهم في الهدف الثالث بإعطاء مساحة كبيرة لزميله في فريق البلاوجرانا رافينيا الكانتارا صاحب الهدف الثالث (ق64)، قبل أن يترجم اللاعب نفسه مجهوده الرائع في المباراة بالهدف الرابع (ق67).

بينما أحرز المنتخب الأمريكي هدف الشرف في الرمق الأخير من المباراة بواسطه لاعب الوسط دانييل ويليامز (ق90).

وكما فعل في مباراة كوستاريكا الماضية، ترك المدير الفني للمنتخب البرازيلي، كارلوس دونجا، نيمار على مقاعد البدلاء، بسبب غياب اللاعب عن مباراتي المنتخب في تصفيات كأس العالم أمام تشيلي وفنزويلا على التوالي بداعي الإيقاف.

وكان نيمار قد اعتدى على أحد لاعبي منتخب كولومبيا بعد اللقاء الذي جمع بينهما في دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2015 بتشيلي فضلا عن اعتدائه لفظيا على حكم المباراة، لتصدر بعدها لجنة الانضباط باتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) قرارا بإيقاف النجم البرازيلى أربع مباريات.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب "السيليساو" يستعد لبداية مشوار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا أمام منتخب تشيلي يوم الثامن من أكتوبر/تشرين أول المقبل في العاصمة التشيلية سانتياجو.