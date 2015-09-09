ميسي يحفظ ماء وجه الأرجنتين بتعادل قاتل أمام المكسيك

مدريد، (إفي): سجل نجم برشلونة ليونيل ميسي هدفا بيسراه في الوقت القاتل، ليقود منتخب الأرجنتين نحو تعادل متأخر بهدفين أمام المكسيك في لقاء ودي أقيم ليل الثلاثاء في دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعد خمس دقائق من آخر سجله زميله سرخيو أجويرو، ليحفظ اللاعبان ماء وجه الأرجنتين أمام المكسيك التي كانت متقدمة بهدفين سجلهما خابيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" (ق19) وهيكتور هيريرا (ق70).

بدأ المنتخب الأرجنتيني اللقاء بصورة أفضل، وسيطر على الكرة مبكرا في الدقائق العشر الاولى، لكن المنتخب المكسيكي بقيادة مدربه الجديد البرازيلي ريكاردو فيريتي لم يفقد تماسكه أو اتزانه.

وأهدر تشيتشاريتو (ق9) وأندريس جواردادو (ق12) فرصتين محققتين، قبل أن يتمكن المهاجم المنتقل مؤخرا من مانشستر يونايتد إلى باير ليفركوزن من تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء.

ضاعف الهدف من ثقة لاعبي (التري)، لكن الأرجنتين كادت أن تتعادل مرتين عن طريق ميسي (ق34) وبعدها بدقيقتين من محاولة للظهير المتقدم ماركوس روخو.

وفي الشوط الثاني أهدر كلا الفريقين فرصا للتسجيل، حتى تمكن هيريرا من مضاعفة النتيجة بعد هجمة من صناعة ميجل لايون.

ودفع خيراردو مارتينو مدرب الأرجنتين بأربعة تغييرات دفعة واحدة، آتت ثمارها سريعا بتسجيل أجويرو- هداف مانشستر سيتي- في شباك الحارس مويسيس مونيوز بعد تمريرة لإزيكيل لافيتسي.

وانهار المنتخب المكسيكي دفاعيا بعد الهدف، وهو ما استغله ميسي في الدقيقة الأخيرة بالمرور بسهولة قبل التسديد بيسراه بدقة، مسجلا هدف التعادل.

وجاءت المباراة في إطار استعدادات المكسيك لمواجهة الولايات المتحدة على تذكرة مؤهلة إلى بطولة كأس القارات 2017 في روسيا، فيما تستعد الأرجنتين لانطلاق تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2018 في نفس البلد.