مرشحو الإصلاح والمواجهة و8 مستقلين ببورسعيد يتظلمون من رسوم الكشف الطبى

تقدم مرشحو حزب الإصلاح والتنمية والمواجهة، و8 مستقلين من الراغبين فى خوض انتخابات مجلس النواب، بتظلم إلى المستشار أحمد طلبة رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات البرلمانية، بمحكمة بورسعيد الابتدائية، من إعادة الكشوف الطبية من جديد، بناء على قرار محكمة القضاء الإدارى.

وقال محمد سيد شاهين، المرشح المستقل لـ"اليوم السابع"، إنهم معترضون على قرار اللجنة الصادر فى 7 سبتمبر 2015، والخاص بإعادة دفع رسوم الكشف الطبى للمرة الثانية.

وأضاف شاهين أن حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلزام المرشحين بإعادة الكشوف الطبية، للتأكد من خلوهم من تناول الخمور والمخدرات، قد سبق لنا إجراؤه، وسددنا 4200 جنيه قيمة الكشف الطبى للمرة الأولى، وآخرون سددوا 2850 جنيها بعد قرار اللجنة العليا بتخفيض الرسوم.

وأشار شاهين إلى أن هناك تفاوت واضحا فى قيمة رسوم الكشوف الطبية، فنجد بعض المرشحين سددوا مبلغ 7050 جنيها، وآخرون سددوا 5700 جنيه، مما يتيح الفرصة للطعن دستوريا على إجراءات الترشح التى يترتب عليها بطلان الانتخابات.

ومن جانبه، أكد شاهين أنهم طالبوا من خلال تظلمهم إعادة تقييم قيمة الكشف الطبى، الموقع للمرشحين واتخاذ الإجراءات اللازمة، حتى تتساوى الرسوم بين جميع المرشحين، دون أدنى تفاوت مادى مع استرداد قيمة الزيادة للمرشحين.

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