طرح لحوم سودانية مبردة بالوحدات المحلية بالمنيا بـ 50 جنيه للكيلو

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أنه سيتم بدءً من غداً الخميس استلام كميات من اللحوم السودانية (المبردة) ، حيث سيتم طرحها للبيع على المستهلكين بسعر 50 جنيه للكيلو الواحد ، وذلك من خلال المنافذ الثابتة بالوحدات المحلية بالمراكز التسع ، بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي للتيسير على المواطنين والمستهلكين، ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل، وضبط الأسواق، لمواجهة غلاء الأسعار بالتزامن مع عيدالاضحى .

وأوضح محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه سيصل غداً الخميس 57 عجلا سودانيا مذبوحا ومبردا من خلال سيارات مجهزة وسيتم توزيعها على المراكز التسع ،حيث سيتم مراعاة الكثافة السكانية بكل مركز ،حيث سيتم تخصيص 8 عجول لبندر ومركز المنيا و7 عجول لبندرومركزملوي ومغاغة وبنى مزار وسمالوط ،اما مركز ابوقرقاص والعدوة ومطاي فتم تخصيص 5 لكل مركز و6 لمركز ديرمواس ،ليصل الإجمالي 57 عجلا حتى عيد الأضحى.