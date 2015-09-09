أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

طرح لحوم سودانية مبردة بالوحدات المحلية بالمنيا بـ 50 جنيه للكيلو

Google+ Print
طرح لحوم سودانية مبردة بالوحدات المحلية بالمنيا بـ 50 جنيه للكيلو طرح لحوم سودانية مبردة بالوحدات المحلية بالمنيا بـ 50 جنيه للكيلو

أرشيفية

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أنه سيتم بدءً من غداً الخميس استلام كميات من اللحوم السودانية (المبردة) ، حيث سيتم طرحها للبيع على المستهلكين بسعر 50 جنيه للكيلو الواحد ، وذلك من خلال المنافذ الثابتة بالوحدات المحلية بالمراكز التسع ، بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة والتجارة الداخلية.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي للتيسير على المواطنين والمستهلكين، ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل، وضبط الأسواق، لمواجهة غلاء الأسعار بالتزامن مع عيدالاضحى .

وأوضح محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه سيصل غداً الخميس 57 عجلا سودانيا مذبوحا ومبردا من خلال سيارات مجهزة وسيتم توزيعها على المراكز التسع ،حيث سيتم مراعاة الكثافة السكانية بكل مركز ،حيث سيتم تخصيص 8 عجول لبندر ومركز المنيا و7 عجول لبندرومركزملوي ومغاغة وبنى مزار وسمالوط ،اما مركز ابوقرقاص والعدوة ومطاي فتم تخصيص 5 لكل مركز و6 لمركز ديرمواس ،ليصل الإجمالي 57 عجلا حتى عيد الأضحى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد