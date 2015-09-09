المجتمعات العمرانية تطرح 6 مناقصات في 5 مدن جديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم خلال اليومين المقبلين، طرح ٦ مناقصات في ٥ مدن جديدة، من بينها تنفيذ ٧٢٠ وحدة ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى، في مدينة الشروق، وقسم شرطة، في مدينة العبور.

وقال المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه سيتم طرح مناقصتين، بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لتنفيذ 30 عمارة (٧٢٠ وحدة) ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى ” المليون وحدة”، وذلك بالواجهة الشرقية للمدينة، وأعمال هدم وإزالة الأجزاء المخالفة بالمنشآت بالمدينة.

وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه سيتم طرح تنفيذ أعمال إنشاء قسم شرطة بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضح المهندس محمد مصطفى وهبه، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم طرح أعمال الأرصفة ( بردورة و إنترلوك) وشبكات فرعية، والكهرباء اللازمة لتنسيق الموقع العام بمنطقة العائلى الأول، بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وذكر المهندس نورالدين إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أنه سيتم طرح مناقصة لتنفيذ أعمال مشروع وحدة إجتماعية بمنطقة المجاورة السادسة، بالحى السكنى الخامس، بالمدينة.

ولفتت المهندسة تمام جرجس، رئيسة جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه سيتم طرح الأعمال الإستشارية لتصميم، وإعداد مستندات الطرح، للمرحلة الثانية من محطة معالجة الصرف الصحى بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين المكاتب الإستشارية المتخصصة فى هذا المجال.

أ ش أ