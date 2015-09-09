الطيران العراقي يقتل المسئول الإعلامي لداعش في الفلوجة بالأنبار

تمكنت القوات العراقية اليوم الأربعاء، من قتل قيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي، بمنطقة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة العراقية، أن الطيران العراقي قصف منطقة قريب من الجسر القديم في الفلوج بناء على معلومات من وكالة الاستخبارت والتحقيقات الاتحادية، مما أسفر عن مقتل المسئول الاعلامي لداعش في الفلوجة محمد ناصر الفهداوي

وكانت القوات العراقية المشتركة، بدأت يوم الاثنين 13 يوليو عمليات عسكرية لتحرير محافظة الأنبار من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، بمشاركة القوات المسلحة والعمليات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأبناء العشائر، حيث تم في المرحلة الأولى للعملية عزل مدينتي الفلوجة والرمادي وفرض طوق أمني حولهما وقطع خطوط إمداد داعش بالأنبار ومع سوريا.