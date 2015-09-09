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بالصور.. أمن السويس يزيل 12 حالة تعدي على أرضي الدولة

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بالصور.. أمن السويس يزيل 12 حالة تعدي على أرضي الدولة بالصور.. أمن السويس يزيل 12 حالة تعدي على أرضي الدولة

 

جانب من الإزالات

قامت مديرية أمن السويس صباح اليوم الأربعاء بحملة لإزالة الإشغالات و التعديات الواقعة علي أرض الدولة اشترك في تنفيذها ضباط وقوات المديرية وتشكيل من إدارة قوات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية من المحافظة وحى السويس.

أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد ” 12 ” قرار صادر من الإدارة الهندسية والأملاك بحي السويس من إجمالي عدد ” 47 ” حالة تعدي على أن تستمر الحملة يوميا لتنفيذ كافة قرارات الأزالة.

قال اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لأمن السويس أن الحملة جاءت تنفيذاً لسياسة وزارة الداخلية وخطة المديرية بشأن التصدي الحازم لكافة صور الخروج عن الشرعية والقانون وفرض هيبة الدولة متمثلاً في تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

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