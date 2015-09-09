السيمفونى يستضيف عازفة البيانو الجورجية نينو جفيتادزى في حفل السبت المقبل

فى اطار موسمه الـ 57 يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلاً بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ،بمشاركة عازفة البيانو الجورجية نينو جفيتادزى، مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية، وذلك فى الثامنة مساء السبت 12 سبتمبر على المسرح الكبير.

ويقدم الأوركسترا، مختارات من اهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية التى كتبها كبار المؤلفين،و منها رقصات جالانتا لـ زولتان كودالى ، كونشيرتو البيانو لـ بيتهوفن والسيمفونية الرابعة لـ سبيليوس .

المعروف ان اوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 علي يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يساهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر وأيضا يشجع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والسوليست والقادة كما نظم عددا من المهرجانات الناجحة منها اتجاهات عربية ، بيتهوفن ومهرجان موسيقي القرن العشرين الى جانب ورش العمل الدولية لقيادة الاوركسترا وتوالي عليه العديد من القادة العالميين كما قام بالعديد من الجولات الفنية الناجحة التي طاف خلالها معظم دول العالم.

اما المايسترو أحمد الصعيدى فدرس التأليف الموسيقى والقيادة فى الأكاديمية العليا للموسيقى بفيينا ، وكانت بدايته العالمية فى فيينا بقاعة الفينر كونسيرتهاوس عام 1982 ، ومنذ ذلك الحين قام بقيادة العديد من الأوركسترات فى كل من النمسا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، كرواتيا وإنجلترا ، وتمتاز مؤلفاته الموسيقية بأنها تمزج بين الشكل الغربى والمضمون الشرقى ، حصل على العديد من الجوائز الدولية منها ميدالية فيللا لوبوس المئوية بالبرازيل وجائزة الدولة التشجيعية فى التأليف لعام 1995 وجائزة الدولة للفنون فى عام 2000 .