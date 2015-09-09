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ضبط 60 طن سماد مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

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ضبط 60 طن سماد مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا ضبط 60 طن سماد مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

أرشيفية

تمكنت مباحث بقنا من ضبط 60 طن سماد مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء داخل مخزن للأسمدة بقرية الأشراف البحرية بمركز قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إشارة بضبط كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة بمركز قنا.

كشفت التحريات ورود معلومات بقيام المدعو ” رجب .ع . م ” 51 سنة موظف بإدارة التعاون الزراعى ومدير مسؤول عن مخازن بيع السماد المدعم والحر بالجمعية الزراعية بقرية الأشراف البحرية بالأتجار فى الأسمدة المدعمة فتم مداهمة الجمعية وعثر على عدد 1189 شيكارة سماد مختلفة الأنواع زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالى 60 طن فتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

 

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