ضبط فرد أمن وسائق قاما بسرقة 30 ألف جنيه من خزينة مطعم بمصر الجديدة

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط فرد أمن وسائق قاما بسرقة 30 ألف جنيه من داخل خزينة حديدية من داخل مطعم بمصر الجديدة وحرر محضر بالواقعة.

كان قسم شرطة مصر الجديدة تلقى بلاغا من"حسن.م.ح" 35 سنة محاسب ومدير مطعم شاتش الكائن 55 ش عبدالمنعم حافظ – دائرة القسم، ومقيم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة باكتشاف سرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى 30 ألف جنيه من داخل المطعم عمله ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

بالمعاينة تبين قيام الجناة بكسر شباك دورة مياه المطعم والدخول منه، وبإعداد خطة أمنية تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "رزق.س.ر" 26 سنة فرد أمن بالمطعم محل الواقعة ومقيم 30 شارع الساقى مزلقان النخيلى دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، والسابق اتهامة فى القضية رقم 10723/2014 جنح عابدين سرقة متنوعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الزجاج والتسلق، وأضاف بأنه نظرا لعمله بالمطعم وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل الخزينة خطط بالاشتراك مع صديقه "أمير.ر.ف" 22 سنة سائق ومقيم دائرة قسم شرطة روض الفرج على ارتكاب الواقعة.

أمكن ضبط الأخير وبحوزته مبلغ مالى 4600 جنيه، بمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات حادث السرقة.

تم بإرشاد الأول ضبط الخزينة الحديدية والأجنة المستخدمة فى الحادث بمسكنه، وكذا مبلغ 10 آلاف جنيه لدى خطيبته المقيمة بمنطقة باسوس – القناطر الخيرية – قليوبية.

بتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب حادث سرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ 6000 جنيه وشاشة LCD من داخل شركة قرطبة للاستثمار العقارى الكائنة 2 شارع 13 المعادى بلاغ المواطن / من "معتز.م.ص"26 سنة مدير الشركة ومقيم بذات الدائرة والمحرر بشأنها المحضر رقم 11411/2015 جنح المعادى بذات الأسلوب والسابق عمل المتهم الأول بها.

تم بإرشادهما ضبط الشاشة وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهامهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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