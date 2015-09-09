أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 500 قرص مخدر فى حى النور بشرم الشيخ

Google+ Print
القبض على تاجر مخدرات بحوزته 500 قرص مخدر فى حى النور بشرم الشيخ القبض على تاجر مخدرات بحوزته 500 قرص مخدر فى حى النور بشرم الشيخ
نجحت مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ من القبض على تجار مواد مخدرة بحى النور بشرم الشيخ
>تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء بلاغا بقيام المدعو لمزاولة نشاطه.

كانت معلومات وردت للرائد أحمد الصالح رئيس مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ بقيام "أ.ف.أ.ع" 24 سنة مقيم مركز مطوبس - كفر الشيخ بالاتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من منطقة حى النور مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامى.

وبعرض تلك المعلومات على اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى فقد وجه سيادته لتجهيز مأمورية لسرعة ضبط المتحرى عنهم.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن النقيب عمرو عبدالعال والنقيب مروان الطحاوى معاونا مباحث القسم من ضبطه وبحوزته عدد (500) قرص من عقار التامول المخدر ومبلغ مالى قدره 150 جنيها وهاتف محمول، وبمواجته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم تحرير محضر وأحالة إلى النيابة التولى التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365