القبض على تاجر مخدرات بحوزته 500 قرص مخدر فى حى النور بشرم الشيخ

نجحت مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ من القبض على تجار مواد مخدرة بحى النور بشرم الشيخ>تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء بلاغا بقيام المدعو لمزاولة نشاطه.

كانت معلومات وردت للرائد أحمد الصالح رئيس مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ بقيام "أ.ف.أ.ع" 24 سنة مقيم مركز مطوبس - كفر الشيخ بالاتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من منطقة حى النور مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامى.

وبعرض تلك المعلومات على اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى فقد وجه سيادته لتجهيز مأمورية لسرعة ضبط المتحرى عنهم.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن النقيب عمرو عبدالعال والنقيب مروان الطحاوى معاونا مباحث القسم من ضبطه وبحوزته عدد (500) قرص من عقار التامول المخدر ومبلغ مالى قدره 150 جنيها وهاتف محمول، وبمواجته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم تحرير محضر وأحالة إلى النيابة التولى التحقيق.