بالصور.. أمن السويس يزيل 12 حالة تعد على أرضى الدولة
قامت مديرية أمن السويس صباح اليوم الأربعاء، بحملة لإزالة الإشغالات والتعديات الواقعة على أرض الدولة اشترك فى تنفيذها ضباط وقوات المديرية وتشكيل من إدارة قوات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية من المحافظة وحى السويس .إعلان - Ads إعلان - Ads
أسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار صادر من الإدارة الهندسية والأملاك بحى السويس من إجمالى 47 حالة تعدى على أن تستمر الحملة يوميا لتنفيذ كافة قرارات الإزالة.
قال اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إن الحملة جاءت تنفيذاً لسياسة وزارة الداخلية وخطة المديرية بشأن التصدى الحازم لكافة صور الخروج عن الشرعية والقانون وفرض هيبة الدولة متمثلاً فى تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.
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