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بالصور.. أمن السويس يزيل 12 حالة تعد على أرضى الدولة

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قامت مديرية أمن السويس صباح اليوم الأربعاء، بحملة لإزالة الإشغالات والتعديات الواقعة على أرض الدولة اشترك فى تنفيذها ضباط وقوات المديرية وتشكيل من إدارة قوات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية من المحافظة وحى السويس .

أسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار صادر من الإدارة الهندسية والأملاك بحى السويس من إجمالى 47 حالة تعدى على أن تستمر الحملة يوميا لتنفيذ كافة قرارات الإزالة.

قال اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إن الحملة جاءت تنفيذاً لسياسة وزارة الداخلية وخطة المديرية بشأن التصدى الحازم لكافة صور الخروج عن الشرعية والقانون وفرض هيبة الدولة متمثلاً فى تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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