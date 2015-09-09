طرح لحوم سودانية مبردة بالوحدات المحلية بسعر 50 جنيها للكيلو بالمنيا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أنه سيتم بدءًا من غد الخميس، استلام كميات من اللحوم السودانية (المبردة)، حيث سيتم طرحها للبيع على المستهلكين بسعر 50 جنيها للكيلو الواحد، وذلك من خلال المنافذ الثابتة بالوحدات المحلية بالمراكز التسع، بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية .

أكد المحافظ أن ذلك يأتى للتيسير على المواطنين والمستهلكين، ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل، وضبط الأسواق، لمواجهة غلاء الأسعار بالتزامن مع عيد الأضحى.

وأوضح محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه سيصل غدا الخميس 57 عجلا سودانيا مذبوحا ومبردا من خلال سيارات مجهزة، وسيتم توزيعها على المراكز التسع، حيث سيتم مراعاة الكثافة السكانية بكل مركز، حيث سيتم تخصيص 8 عجول لبندر ومركز المنيا و7 عجول لبندرومركزملوى ومغاغة وبنى مزار وسمالوط، أما مركز أبوقرقاص والعدوة ومطاى فتم تخصيص 5 لكل مركز و6 لمركز ديرمواس، ليصل الإجمالى 57 عجلا حتى عيد الأضحى.

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