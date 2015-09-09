بالصور: فخامة لامتناهية بتصاميم فلل المشاهير

تعكس تصاميم فلل المشاهير شخصياتهم؛ بموازة الأموال المنفقة لامتلاكها، والديكورات التي تسكنها، ثمة ملامح فيها تؤشّر إلى هوية مالكيها وشخصيّاتهم، بدون إغفال الفخامة التي تسود دواخلها.

"سيدتي نت" يعرض، في ما يأتي، أجمل تصاميم فلل نجوم الغرب:

1. كاثرين زيتا جونز Catherine Zeta-Jones

يقع قصر الممثلة البريطانية كاثرين زيتا جونز وزوجها الممثل الأمريكيّ مايكل دوغلاس، في مدينة "بيدفورد" الأمريكية. كان الزوجان دفعا 11 مليون دولار أمريكي مقابل شراء العقار، الذي يمتد على مساحة 1.436 متراً مربعاً. يوحي هذا البناء وكأنه قلعة يعود تاريخ بنائها إلى القرن التاسع عشر، إذ يقف زوجان من التماثيل يتخذان شكل أسدين على مدخله.

أنطونيو بانديراس Antonio Banderas

باع الممثل الاسباني أنطونيو بانديراس وطليقته الممثلة الأمريكية ميلاني غريفيث، بعد انفصالهما، منزلهما الواقع في ولاية "كاليفورنيا" مقابل 16 مليون دولار أمريكي.

يمتدّ المنزل على مساحة 1400 متر مربع، ويشي بناؤه الخارجي بالطراز الريفي الكلاسيكي، إذ يتوّجه القرميد الأحمر، وتزين جوانبه نوافذ الخشب التقليدية. وتضفي الحديقة جاذبيةً خاصةً على واجهة المنزل الخارجية، إذ تبدو لوحة طبيعية لافتة؛ تتوسطها بركة سباحة، وتحوطها الورود والنباتات العضوية.

بروس ويليس Bruce Willis

في منطقة "بيدفورد" بولاية "نيويورك" الأمريكيّة، يمتلك النجم العالمي بروس ويليس وزوجته إيما هيمينج منزلاً فخماً، بمساحة 743 متراً مربعاً. تقع هذه الملكيّة ضمن مجمع تكتنفه الفخامة والرفاهية، وتحوطه مساحات خضراء مزيّنة بالنبات والأشجار.

جيسيكا سیمپسون Jessica Simpson

اشترت النجمة الأمريكية جيسيكا سیمپسون منزل النجمين البريطانيين أوزي وشارون أوسبورن الذي يقع في مدينة "هيدن هيلز" في "كاليفورنيا"، مقابل 11.5 مليون دولار أمريكي. علماً أنّهما اشترياه في سنة 2007 بمبلغ وقدره 12.4 مليون دولار أمريكي.

يمتد البناء على مساحة 11000 قدم مربّعة، ويتزيّن بحديقة تزخر بالأزهار والورود الملوّنة، يتوسّطها حوض سباحة ضخم، فضلاً عن مساحة مخصّصة للشواء.

مات دايمون Matt Damon

لا بدّ أن يدهش الزائر، حال دخول الحديقة الأمامّية المحيطة بقصر مات دايمون الكائن على شاطئ "ميامي"، والغنيّة بالنباتات والأشجار. تتوسّطها بركة مستطيلة من الحجر، تضفي رونقاً جذاباً على تلك اللوحة الطبيعيّة!

ويكسو الحجر الطبيعي القصر المتوسطي الطراز، والمؤلّف من طبقتين تمتدّان على مساحة 12.705 أقدام مربّعة.

سيلين ديون Celine Dion

يبدو قصر النجمة العالمية سيلين ديون المترف، والمتمركز على جزيرة "جوبيتير" في ولاية "فلوريدا"، كأنّه مجمع سياحيّ بكلّ ما للكلمة من معنى، إذ يمتدّ على مساحة تفوق 10.000 قدم مربّعة. وقد ألحق به مبنى مخصّص لاستقبال الضيوف، يضمّ 4 غرف نوم.

بيونسيه Beyonce

يمتد منزل بيونسيه الواقع في مدينة "هامبتون" الأمريكيّة، على مساحة 31.000 متر مربّع. تبدو صفات الفخامة بارزة على واجهته الخارجية، وهو عبارة عن مجمع تتوافر فيه أساليب الراحة والرفاهيّة كافة، ويضمّ ملعب كرة مضرب وحوض سباحة وغرفة "سبا" وصالة لياقة بدنيّة، ضمن مساحته المترامية...

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