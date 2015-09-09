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"العليا للانتخابات" تعيد قفط لمركز قوص.. وتؤكد: لا تعديل بالجدول الزمنى

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"العليا للانتخابات" تعيد قفط لمركز قوص.. وتؤكد: لا تعديل بالجدول الزمنى "العليا للانتخابات" تعيد قفط لمركز قوص.. وتؤكد: لا تعديل بالجدول الزمنى
قررت اللجنة العليا للانتخابات خلال اجتماعها صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة الحكم الصادر من محكمة القضاءالإدارى بشأن تقسيم الدوائر، الاعتداد بتقسيم الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة قنا الوارد بالقرار بقانون رقم 88 لسنة 2015 المعدل للقرار بقانون 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب دون الاستدراك اللاحق عليه، وذلك على لنحو التالى.

الدائرة الأولى: دائرة مركز ومدينة قنا ومقرها مركز قنا.
>الدائرة الثانية: دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص.

كما قررت اللجنة استمرار فتح باب الترشح وتقديم الكشوف الطبية بالدائرتين المذكورتين حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2015 وفقا لمواعيد العمل المعلنة من قبل، وقبول رغبات طالبى الترشح بتعديل الدائرة المطلوب الترشح فيها بالدائرتين المشار إليهما، وذلك بكتاب يقدم للقاضى رئيس لجنة فحص طلبتات الترشح والبت فى صفة المترشح بالمحافظة.

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مصر 365