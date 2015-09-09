جهاز مدينة أسوان الجديدة يطالب مالكى أراضى الكورنيش تقديم مستندات الملكية

طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، المواطنين والجهات المالكة للأراضى الواقعة على الشريط النهرى للمدينة، بالتقدم بأصول مستندات ملكيتهم، لمراجعة الموقف القانونى لهم.

وقال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، فى تصريحات صحفية، إنه حرصا من الهيئة والجهاز، على مصالح المواطنين، والجهات المالكة للأراضى الواقعة بالشريط النهرى بالمدينة، فقد طالبنا المواطنين، والجهات المالكة لهذه الأراضى، بسرعة التقدم لجهاز المدينة بأصول مستندات ملكيتهم.

وأضاف سعيد: "سيتم تقديم أصل المستندات بجانب صورة ضوئية، وذلك للاطلاع عليها ومراجعة الموقف القانونى لهذه المستندات، خلال أسبوعين".

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