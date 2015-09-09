مباحث الشرقية تضبط "البوز" قبل ترويجه "هيروين" على عملائه بمركز الحسينية

تمكن ضباط مباحث الحسينية بالشرقية، اليوم، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط عاطل بحوزته هيروين قبل ترويجه بدائرة المركز، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمد فتحى، مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد قيام مباحث الحسينية برئاسة النقيب محمد عبد الغفار بضبط "محمد س ع" وشهرته البوز 57 سنة عاطل، ومقيم الصوامع طريق القنطرة غرب دائرة المركز، وبحوزته عدد 5 تذاكر من الهيروين المخدر ومبلغ مالي 305 جنيهات وعدد 2 هاتف محمول وسيارة bmw 318 سمراء اللون تحمل رقم ج ج ن 821 وتحرر المحضر رقم 22689.

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