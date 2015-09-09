أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

صحح معلوماتك.. الفتق الإربى عيب خلقى وحمل الأشياء الثقيلة يساعد على ظهوره

Google+ Print
صحح معلوماتك.. الفتق الإربى عيب خلقى وحمل الأشياء الثقيلة يساعد على ظهوره صحح معلوماتك.. الفتق الإربى عيب خلقى وحمل الأشياء الثقيلة يساعد على ظهوره
الفتق الإربى أحد أهم وأخطر أمراض الجهاز الهضمى، والفتق من الحالات المرضية التى تتطلب تدخلا جراحيا وعاجلا.
>تبعا لرأى أستاذ الجراحة العامة بطب قصر العينى الدكتور إبراهيم عيادة فهناك اعتقاد خاطئ وشائع عن أسباب الفتق الإربى، حيث يعتقد البعض أن الفتق الإربى يحدث نتيجة لحمل الأشياء الثقيلة.

والواقع أن الفتق الإربى يحدث نتيجة عيب فى تكوين الأمعاء منذ لحظة الولادة، فهو يندرج تحت العيوب الخلقية لجسم الإنسان.

ويمكن أن يحدث الفتق فى أى من مراحل الحياة سواء فى العام الأول أو قد يظهر فى سن الشيخوخة، وكل ما فى الأمر أن الفتق لا يقع إلا بعد التعرض لعوامل مساعدة على ظهوره كحمل الاشياء الثقيلة على سبيل المثال.

ويوضح إبراهيم أن التدخل الجراحى السريع، هو العلاج الوحيد الفعال للقضاء على للفتق الإربى، أيا كان الموضع الذى ظهر به، سواء فى الخصية أو الحجاب الحاجز، فتلك الحالات يلعب عامل الزمن عاملا مؤثرا فى تدهورها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365