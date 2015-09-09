صحح معلوماتك.. الفتق الإربى عيب خلقى وحمل الأشياء الثقيلة يساعد على ظهوره

الفتق الإربى أحد أهم وأخطر أمراض الجهاز الهضمى، والفتق من الحالات المرضية التى تتطلب تدخلا جراحيا وعاجلا.>تبعا لرأى أستاذ الجراحة العامة بطب قصر العينى الدكتور إبراهيم عيادة فهناك اعتقاد خاطئ وشائع عن أسباب الفتق الإربى، حيث يعتقد البعض أن الفتق الإربى يحدث نتيجة لحمل الأشياء الثقيلة.

والواقع أن الفتق الإربى يحدث نتيجة عيب فى تكوين الأمعاء منذ لحظة الولادة، فهو يندرج تحت العيوب الخلقية لجسم الإنسان.

ويمكن أن يحدث الفتق فى أى من مراحل الحياة سواء فى العام الأول أو قد يظهر فى سن الشيخوخة، وكل ما فى الأمر أن الفتق لا يقع إلا بعد التعرض لعوامل مساعدة على ظهوره كحمل الاشياء الثقيلة على سبيل المثال.

ويوضح إبراهيم أن التدخل الجراحى السريع، هو العلاج الوحيد الفعال للقضاء على للفتق الإربى، أيا كان الموضع الذى ظهر به، سواء فى الخصية أو الحجاب الحاجز، فتلك الحالات يلعب عامل الزمن عاملا مؤثرا فى تدهورها.