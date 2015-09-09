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لو مسافر الحج.. 6 نصائح لحمايتك من العدوى

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لو مسافر الحج.. 6 نصائح لحمايتك من العدوى لو مسافر الحج.. 6 نصائح لحمايتك من العدوى
الحج مشقة ويحتاج لطاقة ومقدرة على أداء المناسك، لذلك يحتاج الحجاج إلى اتباع بعض النصائح والإرشادات لحمايتهم من الأمراض ومساعدتهم على أداء المناسك سواء كانوا مرضى أو أصحاء لتجنب العدوى.

وفى هذا السياق، يقدم الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، بعض النصائح الهامة للحفاظ على صحة الحاج أثناء فترة إتمام الفريضة، ومنها:

1- إذا كان الحاج مصابا بأمراض مزمنة، فعلية أخذ الموافقة من الطبيب المعالج للسفر.

2- أثناء القيام بمناسك الحج على الحاج ارتداء الكمامة الطبية، خاصة فى الزحام، وذلك لتجنب الإصابة بالأمراض الوبائية، كنزلات البرد.

3- لتجنب الإصابة بالأمراض المناعية، على الحاج غسل الأيدى باستمرار وتعقيمها بالمناديل المبللة، وذلك لتجنب نقل الرزاز.

4- على الحاج تجنب المشى فى الشمس واستخدام مظلات باستمرار لتجنب فقدان السوائل فى الجسم.
>5- لمريض السكر، قد تصاب بانخفاض مفاجئ لنسبة السكر فى الدم، ولذلك يجب أخذ بسكوت أو ثمرة فاكهة فى الحقيبة الخاصة بك، وذلك لفرع نسبته.

6- عدم أكل الأطعمة من مصادر غير مؤمنة أو من البائعة الجائلين.
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