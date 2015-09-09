لو مسافر الحج.. 6 نصائح لحمايتك من العدوى

وفى هذا السياق، يقدم الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، بعض النصائح الهامة للحفاظ على صحة الحاج أثناء فترة إتمام الفريضة، ومنها:
1- إذا كان الحاج مصابا بأمراض مزمنة، فعلية أخذ الموافقة من الطبيب المعالج للسفر.
2- أثناء القيام بمناسك الحج على الحاج ارتداء الكمامة الطبية، خاصة فى الزحام، وذلك لتجنب الإصابة بالأمراض الوبائية، كنزلات البرد.
3- لتجنب الإصابة بالأمراض المناعية، على الحاج غسل الأيدى باستمرار وتعقيمها بالمناديل المبللة، وذلك لتجنب نقل الرزاز.
4- على الحاج تجنب المشى فى الشمس واستخدام مظلات باستمرار لتجنب فقدان السوائل فى الجسم.
>5- لمريض السكر، قد تصاب بانخفاض مفاجئ لنسبة السكر فى الدم، ولذلك يجب أخذ بسكوت أو ثمرة فاكهة فى الحقيبة الخاصة بك، وذلك لفرع نسبته.
6- عدم أكل الأطعمة من مصادر غير مؤمنة أو من البائعة الجائلين.
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