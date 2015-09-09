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البترول: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015

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البترول: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 البترول: نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015

وزير البترول

قال وزير البترول شريف إسماعيل اليوم الأربعاء إن الدولة تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 من 2.9 مليار الآن على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016.

وأضاف إسماعيل: “سددنا في أغسطس 600 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. المستحقات الآن تبلغ 2.9 مليار دولار”.

وأوضح أن سداد هذا المبلغ من المديونية تم بالعملة المحلية والأجنبية.

 وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.

 وأضاف الوزير: “نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية، لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن ننتهي من كامل المديونية بنهاية 2016″.

 ويقول مسئولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

رويترز

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