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الاحتفال بعيد ميلاد رولا شامية الـ 40 مستمر منذ خمسة أيام

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الاحتفال بعيد ميلاد رولا شامية الـ 40 مستمر منذ خمسة أيام الاحتفال بعيد ميلاد رولا شامية الـ 40 مستمر منذ خمسة أيام

الأربعاء 09-09-2015 00:14

احتفلت الممثلة الكوميدية رولا شامية بعيد ميلادها الأربعين، مع مجموعة من الأصحاب والإعلاميين والفنانين، من بينهم: رجا ناصر الدين، وطوني بارود، وكارين سلامة، وناجي الأسطا، وجو أشقر، ونادين الراسي، ونادين جابر، وورد الخال وغيرهم.

واللافت أن رولا اختارت أن تحتفل بعيد ميلادها، مع كل مجموعة من الزملاء والأصدقاء على حدة، وهي مستمرة منذ خمسة أيام بنشر صور جديدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشرت مقاطع على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام" وهي ترقص وتغني مع جو أشقر وناجي الأسطا على أغنية "Happy Birthday" احتفاء بالمناسبة.

 

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