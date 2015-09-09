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The Transporter Refueled يحتل المرتبة الأولى عربياً

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The Transporter Refueled يحتل المرتبة الأولى عربياً The Transporter Refueled يحتل المرتبة الأولى عربياً

الأربعاء 09-09-2015 02:43

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، صمود الفيلم الصيني The Dead End حيث حصد 9.9 مليون دولار، وعاد فيلم Ant-Man الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 10 مليون دولار، وتقدم فيلم Minions الى المرتبة الثالثة مع 10.9 مليون دولار، ودخل فيلم Hitman : Agent 47 في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 11.4 مليون دولار، وبقي فيلم Terminator Genisys صامداً في المرتبة الأولى للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن جمع 11.5 مليون دولار ليصبح مجموع إيراداته على شباك التذاكر في أميركا والعالم 435.8 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation الى المرتبة الخامسة حيث جمع 7.1 مليون دولار، ودخل فيلم The Transporter Refueled في المرتبة الرابعة مع 7.2 مليون دولار، ودخل فيلم A Walk in the Woods في المرتبة الثالثة حيث جمع 8.2 مليون دولار، وتراجع فيلم Straight Outta Compton الى المرتبة الثانية مع 8.8 مليون دولار، وسجّل فيلم War Room مفاجأة بتقدمه من المرتبة الثانية الى الأولى بعد أن حصد 9.4 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم No Escape الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 3863 شخص، وتراجع فيلم Southpaw الى المرتبة الرابعة مع 3874 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 6457 شخص، والتراجع كان أيضاً من نصيب فيلم Hitman : Agent 47 الذي احتل المرتبة الثانية مع 6548 مشاهد، ودخل فيلم The Transporter Refueled مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 6830 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Southpaw الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 10823 شخص، وبقي فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 10834 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة تراجع فيلم No Escape حيث شاهده 19394 شخص، وتراجع فيلم Hitman : Agent 47 الى المرتبة الثانية حيث شاهده 29083 شخص ودخل فيلم The Transporter Refueled مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 80181 شخص.

في ، بقي فيلم "الخلبوص" في المرتبة الخامسة حيث جمع 424 الاف جنيه، ودخل فيلم The Man from U.N.C.L.E في المرتبة الرابعة حيث جمع 425 ألف جنيه، ودخل أيضاً فيلم Sinister 2 في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 463 ألف جنيه، وبقي أيضاً فيلم "ولاد رزق" في المرتبة الثانية مع 945 ألف جنيه وبقي فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation في المرتبة الأولى بعد أن جمع مليون و 184 ألف جنيه.

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