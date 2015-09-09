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مباحث الإسماعيلية تضبط متهم وبحوزته 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش

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مباحث الإسماعيلية تضبط متهم وبحوزته 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش مباحث الإسماعيلية تضبط متهم وبحوزته 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش

المتهم وأمامه المضبوطات

تمكنت مباحث الإسماعيلية من ضبط أخطر تاجر مخدرات بالمحافظة بحوزته 20كيلو جرام من مخدر الحشيش.

بدأت عملية الضبط بمعلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة التل الكبير تؤكد قيام المدعو محمد ن ح سن 23 عاطل مقيم وادى الملاك – دائرة المركز بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع خاصة مخدر الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بداخل مخزن سرى بمنزله.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بمنزله وبحوزته داخل المنزل برميل كبير الحجم بداخله 83 ــدد قطعة كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر مدون عليه علامة الكف وزنت جميعها حوالى ( 20.750 كيلو جرام ) ومبلغ مالى 180 جنيه وتليفون محمول ، و وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

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