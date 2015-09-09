جبهة النصرة تسيطر على مطار أبو الظهور العسكرى بريف إدلب

أفادت مصادر المعارضة السورية بأن جبهة النصرة وفصائل معارضة سيطرت على مطار أبو الظهور العسكرى فى ريف إدلب بعد معارك مع قوات النظام أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاربعاء أن فصائل المعارضة استغلت العاصفة الرملية التى تسببت بشل حركة الطيران الحربى للنظام، ثم شنت هجوما كبيرا على المطار أسفر عن أسر عدد من قوات النظام وميليشياته بينهم ضباط فى جيش النظام كانوا يتحصنون داخل المطار العسكرى.

وكان مقاتلو المعارضة قد سيطروا على إحدى بوابات المطار قبل عدة أيام.

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