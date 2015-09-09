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إصابة فلسطينى بانفجار جسم من مخلفات الحرب شرق مدينة غزة

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إصابة فلسطينى بانفجار جسم من مخلفات الحرب شرق مدينة غزة إصابة فلسطينى بانفجار جسم من مخلفات الحرب شرق مدينة غزة
أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة في انفجار جسم مشبوه من المخلفات الإسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، فجر اليوم الأربعاء، أن الشاب، الذي لم تعرف هويته بعد، أدخل إلى المستشفى جراء إصابته بشظايا في جميع أنحاء جسمه، نتيجة انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال، ووصفت حالته بالخطيرة.

يشار إلى أن العشرات لقوا حتفهم أو أصيبوا بفعل انفجار أجسام مشبوهة من المخلفات الإسرائيلية، خاصة بعد حرب صيف 2014، حيث ألقت طائرات الاحتلال آلاف القنابل والصواريخ على مدن قطاع غزة، وبعضها لم ينفجر ولا يزال تحت الأنقاض وركام البيوت والممتلكات.

فيما تشهد مدينة نابلس شمال الضفة الغربية توترات اليوم الأربعاء بعد إصابة إسرائيلية جراء تعرض سيارتها لإطلاق نار جنوبي المدينة.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن إسرائيلية من سكان إحدى المستوطنات "أصيبت بجروح طفيفة جدا وبحالة من الهلع" من جراء تعرض سيارتها لإطلاق النار بالقرب من بلدة حوارة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية فجر اليوم.

من جانبها ، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) أن القوات الإسرائيلية فرضت "حصارا مشددا" على طول الطريق الواصل بين حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس ، وأغلقت مداخل بلدتي بيتا وعينابوس جنوب نابلس.

وأحرق مستوطنون عشرات الدونمات الزراعية في قرية بورين جنوب نابلس ، وأشارت مصادر محلية إلى أن غالبية المساحة مزروعة بأشجار الزيتون وأن أهالي القرية يحاولون الوصول إلى أراضيهم للسيطرة على النيران.
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