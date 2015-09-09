قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين فى القدس.. وتبعد آخر عن المسجد الأقصى

رام الله /أ ش أ/



> اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين من حى "الطور / جبل الزيتون" المطل على القدس القديمة، وحولتهم إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف فى المدينة.

>وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين الثلاثة بعد مداهمة منازل ذويهم فى الحى المذكور، وهم، حمد ياسر أبو الهوى، ومجدى الصياد، وشادى خويص، حيث جاءت هذه الاعتقالات عقب مواجهات امتدت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية ضد قوات الاحتلال.

>فى سياق متصل، أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبأمر من قائد شرطتها فى القدس، الشاب المقدسى أكرم الشرفا، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة شهور.

>كان الاحتلال الإسرائيلى قد أبعد، فى وقت سابق، الشاب الفلسطينى عن الأقصى لمدة عام و10 أشهر انتهت قبل أسبوعين.

>من جهة أخرى، أفاد نادى الأسير الفلسطينى اليوم الأربعاء بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الشاب مصعب محمد سميح اقطيش (23 عاما)، من قرية عتيل فى محافظة طولكرم بعد مداهمة منزله وتفتيشه فجرا.

>و فتحت قوات الاحتلال صباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين والصيادين الفلسطينيين فى قطاع غزة ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

>وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى الفاصل مع قطاع غزة أطلقت النار على الأراضى الزراعية والمنازل شرق منطقة وادى السلقا وجحر الديك، إلى الشرق من وسط قطاع غزة.

>وأشارت إلى أن الزوارق البحرية الإسرائيلية فتحت النار بشكل عشوائى على مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتى السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

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